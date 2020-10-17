شؤون فلسطينية

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة غزة

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، فجر السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت، صباح أمس الجمعة، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما سجل 50 حالة تعافٍ بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، 4440 إصابة، منها 1762 اصابة نشطة، و2652 حالة تعافٍ، و26 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إعادة فتح مساجد محافظتي غزة والشمال أمام صلاة الجمعة والجماعة ابتداءً من فجر يوم الأحد القادم الموافق 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2020م.

وأشارت الوزارة، أن قرارها لا يشمل المساجد في المناطق المصنفة حمراء، وهي بيت حانون، والتركمان بالشجاعية، وذلك وفق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء (كورونا).

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