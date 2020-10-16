شاهد: إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه بمنطقة مفتوحة بمنطقة الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
جاء ذلك، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، وذلك بعد تفعيل الإنذار في المنطقة، دون تقديم أي تفاصيل.
وقالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في نتيف هعسراه.
وقالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في نتيف هعسراه.
جاء ذلك، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة.
التعليقات