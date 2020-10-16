إسرائيل والبحرين توقعان "اتفاقاً مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية الأحد المقبل

قال موقع "واللاه" الإسرائيلي، إن إسرائيل والبحرين ستوقّعان، يوم الأحد المُقبل، اتفاقا "مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.



ونقل الموقع، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم يُسمّهم، القول، إنه سيتمّ التوقيع على "بيان مشترك حول إقامة علاقات سلام ودبلوماسية"، مُشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على الإعلان في المنامة، وبرعاية أميركية.



وسيشمل الإعلان يوم الأحد، "افتتاح سفارات" بين البلدين، بحسب المسؤولين الذي أفادوا بأنّ إسرائيل استجابت لطلب البحرين بعدم التوقيع على "معاهدة سلام" شاملة حتى الآن، بسبب انتقادات بحرينيّة داخلية، ضدّ التطبيع.



وذكر المسؤولون أن وزير الخزانة الأميركي، ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض، آفي بيركوفيتش، سيتواجدان في المنامة، لحضور توقيع البيان المشترك.





رام الله - دنيا الوطن