مباشر | لقاء مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

عربي

إسرائيل والبحرين توقعان "اتفاقاً مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية الأحد المقبل

إسرائيل والبحرين توقعان "اتفاقاً مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية الأحد المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع "واللاه" الإسرائيلي، إن إسرائيل والبحرين ستوقّعان، يوم الأحد المُقبل، اتفاقا "مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.

ونقل الموقع، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم يُسمّهم، القول، إنه سيتمّ التوقيع على "بيان مشترك حول إقامة علاقات سلام ودبلوماسية"، مُشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على الإعلان في المنامة، وبرعاية أميركية.

وسيشمل الإعلان يوم الأحد، "افتتاح سفارات" بين البلدين، بحسب المسؤولين الذي أفادوا بأنّ إسرائيل استجابت لطلب البحرين بعدم التوقيع على "معاهدة سلام" شاملة حتى الآن، بسبب انتقادات بحرينيّة داخلية، ضدّ التطبيع.

وذكر المسؤولون أن وزير الخزانة الأميركي، ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض، آفي بيركوفيتش، سيتواجدان في المنامة، لحضور توقيع البيان المشترك.

أخبار ذات صلة

الأردن تُصدر قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في جريمة الزرقاء

الأردن تُصدر قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في جريمة الزرقاء

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا

غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل

غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النائب العام يناقش مع مدير مكافحة المخدرات واقع جرائم المخدرات

النائب العام يناقش مع مدير مكافحة المخدرات واقع جرائم المخدرات

ضمن مشروع القدس الكبرى.. عاصفة استيطانية تضرب بيت لحم

ضمن مشروع القدس الكبرى.. عاصفة استيطانية تضرب بيت لحم

عشرات الإصابات بينهم صحفيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

عشرات الإصابات بينهم صحفيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

باستثناء المناطق المصنفة &#34;حمراء&#34;.. الاوقاف: فتح مساجد محافظتي غزة والشمال فجر الأحد المقبل

باستثناء المناطق المصنفة "حمراء".. الاوقاف: فتح مساجد محافظتي غزة والشمال فجر الأحد المقبل

نادي الأسير: الاحتلال يعزل خمسة أسرى إداريين بسجن (الرملة) بظروف قاسية

نادي الأسير: الاحتلال يعزل خمسة أسرى إداريين بسجن (الرملة) بظروف قاسية

محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لجان المعلمين الديمقراطيين يدعو الحكومة الفلسطينية لإعادة النظر بآلية صرف رواتب المعلمين

لجان المعلمين الديمقراطيين يدعو الحكومة الفلسطينية لإعادة النظر بآلية صرف رواتب المعلمين

للجمعة الرابعة.. قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الاقصى

للجمعة الرابعة.. قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الاقصى

منوعات

&#34;محمد عساف&#34; يرد على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول إلى فلسطين

"محمد عساف" يرد على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول إلى فلسطين

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: &#34;مش شبهك خالص&#34;

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: "مش شبهك خالص"

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ&#34;محمود ياسين&#34;: دعواتكم لرانيا وشهيرة

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ"محمود ياسين": دعواتكم لرانيا وشهيرة

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:&#34;مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام&#34;

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:"مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام"

شاهد: هل تتذكرون &#34;خيرو&#34; بـ&#34;أحلام ابو الهنا&#34;؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: هل تتذكرون "خيرو" بـ"أحلام ابو الهنا"؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب &#34;مقاطع فيديو&#34;

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب "مقاطع فيديو"

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

عربي

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا