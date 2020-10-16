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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بالخارج منذ جائحة (كورونا)

الخارجية الفلسطينية تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بالخارج منذ جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، تسجيل 269 حالة وفاة، و6496 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم، منذ بدء جائحة كورونا، فيما لم تسجل أية وفاة لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 11 اصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا في كل من اوهايو ونيويورك، ليرتفع عدد الاصابات الى 3908، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 79 حالة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 78 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.

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