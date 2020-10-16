الأردن تُصدر قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في جريمة الزرقاء

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي الدكتور عبدالإله العساف، قرر اليوم الجمعة، جميع المتهمين على خلفية جريمة الزرقاء، 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.





وأوحضت الوكالة، أن المدعي العام أسند لجميع المتهمين، جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، واحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم أخرى.





وأشارت الوكالة، إلى أن جميع المعنيين بالقضية حضروا اليوم للمثول أمام الادعاء العام، والتحقيقات ما زالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.

رام الله - دنيا الوطن