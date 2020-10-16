عربي

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن 
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي محمد نبيل بن عبد الله مواقف حزبه الثابتة من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المغرب بمختلف مكوناته يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأن موقف الإجماع المغربي لن يتساوق مع أي ضغوطات تمارس على المنطقة بهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة فلسطين في المغرب جمال الشوبكي في مقر الحزب المركزي بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الجمعة، وفق وكالة (وفا).

وأطلع الشوبكي مضيفه على التفاصيل المتعلقة بحوارات المصالحة، والضغوط التي تواجهها القيادة الفلسطينية.

وتطرق الشوبكي لواقع الأسرى في سجون الاحتلال، وخطورة الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس بعد تجاوزه ثمانين يوما من الإضراب عن الطعام، في ظل تعنت ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.

بدوره، شدد بن عبد الله على أهمية انجاح حوارات المصالحة كسبيل وحيد لمواجهة كل المؤامرات، مؤكدا دعم حزبه وكل القوى المغربية لوحدة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، ومساعي الحزب لتجديد آليات دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، والرفع من مستوى التعبئة في صفوف حركة التضامن المغربي.

واستنكر استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، خاصة بحق الأسرى، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا، وأن عليه التحرك لوضع حد لهذه التجاوزات المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس بشكل عاجل وفوري.

أخبار ذات صلة

الأردن تُصدر قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في جريمة الزرقاء

الأردن تُصدر قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في جريمة الزرقاء

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا

غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل

غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا

غارة أمريكية تستهدف قيادات في تنظيم القاعدة بإدلب السورية

غارة أمريكية تستهدف قيادات في تنظيم القاعدة بإدلب السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ضمن مشروع القدس الكبرى.. عاصفة استيطانية تضرب بيت لحم

ضمن مشروع القدس الكبرى.. عاصفة استيطانية تضرب بيت لحم

عشرات الإصابات بينهم صحفيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

عشرات الإصابات بينهم صحفيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

نادي الأسير: الاحتلال يعزل خمسة أسرى إداريين بسجن (الرملة) بظروف قاسية

نادي الأسير: الاحتلال يعزل خمسة أسرى إداريين بسجن (الرملة) بظروف قاسية

لجان المعلمين الديمقراطيين يدعو الحكومة الفلسطينية لإعادة النظر بآلية صرف رواتب المعلمين

لجان المعلمين الديمقراطيين يدعو الحكومة الفلسطينية لإعادة النظر بآلية صرف رواتب المعلمين

للجمعة الرابعة.. قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الاقصى

للجمعة الرابعة.. قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الاقصى

إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية لقطف الزيتون شرق رام الله

إصابات بـ"المطاط" والاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية لقطف الزيتون شرق رام الله

الصحة: حالة وفاة و286 إصابة بفيروس (كورونا) بفلسطين خلال 24 ساعة الماضية

الصحة: حالة وفاة و286 إصابة بفيروس (كورونا) بفلسطين خلال 24 ساعة الماضية

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بخطوات عملية لمواجهة الاستيطان المتصاعد

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بخطوات عملية لمواجهة الاستيطان المتصاعد

منوعات

&#34;محمد عساف&#34; يرد على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول إلى فلسطين

"محمد عساف" يرد على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول إلى فلسطين

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: &#34;مش شبهك خالص&#34;

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: "مش شبهك خالص"

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ&#34;محمود ياسين&#34;: دعواتكم لرانيا وشهيرة

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ"محمود ياسين": دعواتكم لرانيا وشهيرة

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:&#34;مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام&#34;

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:"مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام"

شاهد: هل تتذكرون &#34;خيرو&#34; بـ&#34;أحلام ابو الهنا&#34;؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: هل تتذكرون "خيرو" بـ"أحلام ابو الهنا"؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب &#34;مقاطع فيديو&#34;

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب "مقاطع فيديو"

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

عربي

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا

رسميا.. المغرب يتسلم آلاف القطع الأثرية المنهوبة من فرنسا

غارة أمريكية تستهدف قيادات في تنظيم القاعدة بإدلب السورية

غارة أمريكية تستهدف قيادات في تنظيم القاعدة بإدلب السورية