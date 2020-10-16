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غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل

غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين إسرائيل والأردن ومصر قد "اهملت في السنوات الأخيرة"، معتبرا الاتفاق مع الإمارات سيجلب الازدهار والتعاون.

وأضاف غانتس أن الاتفاقية مع الإمارات التي صدق عليها الكنيست أمس، "ستجلب سياحة مزدهرة، وتعاونا اقتصاديا، وتعليما لقبول الآخر، كما ستؤدي إلى تعاون مدني، معلن وقوي"، وفق (روسيا اليوم).

ولفت أنه إلى أنه "إلى جانب الاتفاقات التي نجلبها مع بلدان بعيدة، من المهم أن نتذكر واجب تعزيز العلاقات وتقويتها مع جيراننا المباشرين، الأردن ومصر"، مشيرا إلى أن "هذه العلاقة لم تتقوى في السنوات الأخيرة، وربما تم تجاهلها بشكل يضر بمصالح إسرائيل".

وشدد غانتس على أن الوقت حان لتوسيع العلاقات مع مصر والأردن أيضا في المجالات الاقتصادية والمدنية، ما سيؤدي إلى إرساء السلام.

وصدق الكنيست، مساء الخميس، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بأغلبية كبيرة، وصوت 80 نائبا إسرائيليا بالموافقة، مقابل 13 صوتا رافضا، وهم أعضاء القائمة العربية، وذلك في أعقاب أكثر من 8 ساعات من النقاشات.

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