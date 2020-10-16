عشرات الإصابات بينهم صحفيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بينهم صحفيين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من ١٧ عاما.



وانطلقت المسيرة بمشاركة العشرات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين في المسيرة مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم صحفي وعولجت جميع الحالات ميدانيا.



وأكد شتيوي فشل جيش الاحتلال باعتقال أي من الشبان بعد كشف كمين نصبوه في أحد منازل القرية الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة لاحق الجنود خلالها الشبان إلى داخل القرية واعتلوا سطح منزل المواطن أمين شتيوي وهدموا جدارا على سطح منزله قيد الإنشاء.