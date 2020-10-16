محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

افادت محافظة قلقيلية، بأنه تم تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، اليوم الجمعة، لافتة إلى أن جميعها من المخالطين.



وأشارت المحافظة في تقرير نشرته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن من بين الاصابات، خمس حالات في مدينة قلقيلية، وسبع حالات في بلدة جيوس، وحالة في كل من عزون وحجة وكفر زيباد.



في السياق، أوضحت المحافظة في تقريرها، أن عدد حالات التعافي من الفيروس، وصل الى 49 حالة، لافتا إلى أن مجموعة الحالة النشطة حتى اليوم 193 إصابة.



وأكدت أن اجمالي الاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة، 1813 إصابة، وعدد الوفيات 19 حالة، وعدد حالات التعافي 1601 حالة.