دولي

رئيس وزراء تايلاند يرد على المحتجين: لن أستقيل

رئيس وزراء تايلاند يرد على المحتجين: لن أستقيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، اليوم الجمعة، أنه لن يستقيل، بعد أن خرق عشرات الآلاف من المحتجين الحظر المفروض على المظاهرات، وحذرهم من الاستمرار في التظاهر.

وقال برايوت للصحفيين بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء: "لن أستقيل. يجب على الحكومة استخدام مرسوم الطوارئ لمدة 30 يوما، أو أقل إذا هدأت الأوضاع. علينا المضي قدما لأن الوضع يشوبه العنف"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحذر الناس من انتهاك إجراءات الطوارئ، قائلا "فقط انتظروا وشاهدوا.. إذا أخطأتم فسنلجأ إلى القانون".

وتحدى المتظاهرون الحظر الذي فرضته السلطات صباح أمس ونظموا واحدة من أكبر الاحتجاجات في العاصمة بانكوك.

وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير. لكن الحادثة المحددة الوحيدة، التي استشهدت بها الحكومة لفرض إجراءات الطوارئ، كانت تلك التي أطلق فيها المتظاهرون صيحات الاستهجان على موكب الملكة سوتيدا، لكنها قالت كذلك إن الاحتجاجات تضر بالاقتصاد والأمن القومي.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن رجلين سيحاكمان بتهمة الإقدام على العنف ضد الملكة، وهي تهمة تنطوي على عقوبة الإعدام.

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