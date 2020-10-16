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عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الجمعة، تلقيه لقاح فيروس (كورونا) المستجد، من دون تحديد المزيد من التفاصيل.

ونشر بن زايد، تغريدة عبر حسابه على (تويتر) قال فيها: "إن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية". وأرفق التغريدة بصورته لحظة تلقيه اللقاح، وهشتاغ #تم_التطعيم".

ووفق ما أفادت به وكالة (الإمارات اليوم) فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.

وكانت الإمارات، أطلقت مطلع الأسبوع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي يعتمد على الفيروسات الغدية، والذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا) في الإمارات وصل حتى اليوم إلى 111437، فيما تم تسجيل 452 حالة وفاة مرتبطة بالوباء. 

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