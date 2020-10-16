شؤون فلسطينية

إصابات بـ"المطاط" والاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية لقطف الزيتون شرق رام الله

إصابات بـ"المطاط" والاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية لقطف الزيتون شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق والإغماء، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية لقطف الزيتون، في قرية برقة شرق رام الله.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المزارعين والمشاركين في الفعالية، التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الوطنية والشعبية، وفصائل العمل الوطني، وحركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين بالفعالية التي تأتي في سياق مساندة المزارعين لقطف ثمار الزيتون، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق تم إسعافهم ميدانيا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

من الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تمنع مزارعي القرية من الوصول إلى أراضيهم منذ يومين، فيما تقوم مجموعات من المستوطنين بإشعال النيران في هذه الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.

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