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حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ

حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحد من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة (كورونا)، العميد مازن الفراية، مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".

وأطلقت مديرية الأمن العام، صافرات الإنذار أمس الخميس، في جميع محافظات الأردن، إيذانا بقرب بدء سريان حظر التجول الشامل.

وشهد الأردن أرتفاعا مضطردا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33009 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.

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