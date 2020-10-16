الصحة: حالة وفاة و286 إصابة بفيروس (كورونا) بفلسطين خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن 79 من الشيوخ بمحافظة الخليل.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 286 حالة في المحافظات الشمالية (144 الخليل، 34 جنين، 43 طولكرم، 14 قلقيلية،، 51 نابلس)، إضافة إلى 50 حالة في قطاع غزة، و 106 في مدينة القدس.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (35)، محافظة نابلس (35)، محافظة بيت لحم (34)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (36)، جنين (20)، أريحا والأغوار (24)، طوباس (5)، طولكرم (43)، قطاع غزة (74)، ضواحي القدس (10) مدينة القدس (63).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.