شؤون فلسطينية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تفاصيل الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

وبحسب الخارطة الوبائية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس بين المواطنين، إلى 4440 إصابة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة بين المواطنين، بفيروس (كورونا) المستجد، و50 حالة تعافٍ.


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