شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

وبحسب الخارطة الوبائية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس بين المواطنين، إلى 4440 إصابة.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة بين المواطنين، بفيروس (كورونا) المستجد، و50 حالة تعافٍ.