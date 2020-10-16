فروانة: (2650) أسيراً صدر بحقهم أحكاما مختلفة بينهم (544) مؤبد

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رام الله - دنيا الوطن

قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، أنه واستنادا الى أحدث تقرير صادر عن ادارة السجون الإسرائيلية ويتناول تفاصيل المعطيات الاحصائية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين القابعين في السجونالإسرائيلية، فان (2650) أسير من اجمالي الأسرى قد صدر بحقهم أحكاما مختلفة، بينهم (544) مؤبد (مدى الحياة).



وأضاف: أن من بين هؤلاء الأسرى المحكومين يوجد نحو (59) طفلا، بينهم (55) طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 عاما و(4) آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14-16 عاما.



واوضح فروانة بان من بين الأسرى المحكومين يوجد (1501) أسيرا صدرت بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لسنوات تزيد عن 10سنوات، ومن بين هؤلاء (173) اسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين10-15سنة، وأن (290) أسيرا يقضون احكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة، وان (494) أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20سنة وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم (544) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.



واشار فروانة الى أن من بين المحكومين (1149) اسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تقل عن 10سنوات، بينهم (792) أسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 3شهور- وأقل من 5سنوات، و(357) اسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5-10سنوات.



وأكد فروانة على أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة ولم تكن يوما نزيهة، وهي جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية وغير شرعية.



وأشار إلى أنه لا يجوز لمحاكم الاحتلال أن تُحاكم المواطنين الفلسطينيين بسبب رفضهم للظلم ومقاومتهم للمحتل وأذرعه المختلفة، سعيا لانتزاع حقوقهم المشروعة ووصولا لتحقيق أهدافهم الوطنية والعيش بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ (4400) اسير، بينهم (38) اسيرة و(155) طفلا و(350) معتقل اداري,