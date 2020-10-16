فضائية الأقصى تستضيف صالح العاروري مساء اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

يحل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ضيفا على الأقصى الفضائية اليوم الجمعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.



ومن المقرر أن يتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية، وجملة من القضايا الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



كما سيجري الحديث عن آخر تطورات ملف الشراكة والاتفاق مع فتح واجتماع الأمناء العاميين والمقاومة.



وكانت قيادة حركة "حماس" كلفت لجنة من المكتب السياسي برئاسة العاروري لمتابعة الحوار مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية.



واللجنة مكونة من ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية من حماس ممثلين عن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين المحتلة.



والعاروري (54 عاما) قائد سياسي فلسطيني بارز قضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال قبل أن يتم إبعاده عن فلسطين المحتلة عام 2010.