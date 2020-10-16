شؤون فلسطينية

إصابة طفل في العيسوية واعتقال عدة شبان من القدس ورام الله

إصابة طفل في العيسوية واعتقال عدة شبان من القدس ورام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين في القدس المحتلة ورام الله، خلال حملة دهم وتفتيش للمنازل.

ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة عناتا شمال شرق المدينة، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وخربت في محتوياتها، وحققت مع ساكنيها ميدانيا، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الشابين أحمد عرفات حمدان، ومحمد خليل حمدان، من بلدة عناتا.

وفي العيسوية أصيب طفل مقدسي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال على المواطنين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد في العيسوية وداهمت عددا من المنازل واعتقلت الطفل محمد داوود كما اندلعت مواجهات تصدى خلالها الشبان للاحتلال بالحجارة والمفرقعات النارية.   

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله ودهمت عددا من المنازل واعتقلت أسيرا محررا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر مسلم يوسف غوانمة (21 عاما)، من مخيم الجلزون، عقب اقتحام منزل عائلته، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزا.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطنا، واحتجزت (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على التوالي.

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