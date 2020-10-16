الاحتلال يحتجز ثلاثة مواطنين ويستولي على جرافة في عانين غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين، واستولت على جرافة كانت تعمل في أرض أحدهم، بقرية عانين غرب مدينة جنين.



وأفاد رئيس المجلس القروي باهر ياسين، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية، وداهموا أرض المواطن سمير خليل ياسين، أثناء عمله في أرضه، واحتجزوه إلى جانب مواطنين آخرين هما عادل جبارين، ومحمود فيصل ملحم، وقاموا باستجوابهم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد أن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن جبارين من قرية الطيبة القريبة، مشيرا إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال.