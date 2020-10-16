دولي

ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، لليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوز 7 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر بيانات وأرقام "معهد روبرت كوخ"، للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تم تسجيل 7334 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 348557 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحصد فيروس (كورونا) أرواح 24 شخصا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 9734 حالة.

وأعلنت ألمانيا أمس الخميس عن تسجيل 6638 إصابة جديدة بالفيروس و33 حالة وفاة.

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