أوكرانيا تسجل أرقاما قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا: "إن البلاد سجلت 5992 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24ساعة الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 5804 إصابات المسجل في الـ9 من تشرين الاول/ أكتوبر".



وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 287231، منها 5394 حالة وفاة، بينها 92 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتسجل أوكرانيا أكثر من 5000 إصابة جديدة يوميا تقريبا منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر، مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.