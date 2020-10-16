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غارة أمريكية تستهدف قيادات في تنظيم القاعدة بإدلب السورية

غارة أمريكية تستهدف قيادات في تنظيم القاعدة بإدلب السورية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (سكاي نيوز)، بمقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في محافظة إدلب السورية.

وبحسب التقارير فقد أسفرت الغارة عن مقتل القياديين؛ أبي ذر المصري وأبي يوسف المغربي، وهما قياديان ينتميان لحركة (حراس الدين)، وهي جماعة متشددة تتبع تنظيم القاعدة في سوريا.

وكانت قد ذكرت تقارير عن مقتل إبي ذر المصري من بين قياديين آخرين في تنظيم (حراس الدين) في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2019، الأمر الذي سيبدد تلك الشائعات في حال تأكيد الضربة الجديدة.

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