النيابة العامة بغزة تخصص رقمًا لاستقبال شكاوى مولدات الكهرباء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن زياد النمرة، المتحدث باسم النائب العام بغزة، أن النيابة العامة خصصت رقمًا لاستقبال الشكاوي بحق أصحاب المولدات الكهربائية الممتنعين عن تقديم الخدمة بشكل غير مشروع، لاتخاذ المقتضى القانوني.



وأشار النمرة إلى أن تعامل النيابة مع موضوع المولدات جادًا وذلك من أجل مصلحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.



وأكد أن مخالفة قرارات الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



وأوضح أن التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية هو موقف مخالف للقانون وجرم يعاقب مرتكبه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.



وكشف النمرة عن أن النيابة تحركت بناء على الشكاوى قدمت عبر الرقم المعلن (00972712048759)، والمثبتة على أصخاب المولدات.