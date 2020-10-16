شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل المباحثات مع قطر للتواصل لاتفاق تهدئة طويل الامد بغزة

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل المباحثات مع قطر للتواصل لاتفاق تهدئة طويل الامد بغزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن اجتماعات ومباحثات، جرت مؤخرا بين ممثلين عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ومسؤولين قطريين، للتوصل الى تهدئة طويلة المدى بقطاع غزة. 

وقالت الصحيفة: "إن المباحثات القطرية الإسرائيلية، تهدف الى بلورة خطة لتحويل أموال قطرية، وإقامة مشاريع، لتخفيف الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة". 

وأضافت (معاريف)، أن إسرائيل تسعى لاستغلال الأموال القطرية، من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية بغزة، بهدف التوصل الى حالة هدوء طويلة المدى مع قطاع غزة. 

ولفتت الصحيفة، الى أن إسرائيل تعتبر أن هناك لاحتمالات كبيرة لتحقيق هذه الخطة، خصوصا في ظل التدهور المتزايد في الأوضاع الاقتصادية والانسانية بالقطاع. 

وأشارت معاريف، الى أن المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، يعتقدون أن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، سيؤدي الى زعزعة الاستقرار الأمني بالجنوب. 

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