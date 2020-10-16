قوات الاحتلال يعتقل شابين من مدينة الخليل



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت قصي غازي الشلش (18 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت الشاب أشرف سمير جوابرة (19 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقالت المصادر الامنية: إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مخيم العروب بالسواتر الإسمنتية ومنعت تنقل المواطنين.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.