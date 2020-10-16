الصحة بغزة: تسجيل 74 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، أنها أجرت 1853 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول تطورات انتشار فيروس (كورونا)، إلى أنه تم تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما سجل 50 حالة تعافٍ بين المواطنين.



وأوضحت الوزارة أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، 4440 إصابة، منها 1762 اصابة نشطة، و2652 حالة تعافٍ، و26 حالة وفاة.