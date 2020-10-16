اليمن.. استمرار عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثي





ووصل 151 أسيرا محررا مواليا للحكومة اليمنية إلى عدن، في حين ستنقل طائرة تابعة للصليب الأحمر أسرى حوثيين لصنعاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكانت الحكومة قد أفرجت الخميس عن 470 حوثيا مقابل إفراج الأخير عن 240 تابعين للحكومة.



وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرا، كانوا محتجزين لدى الحوثيين.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وجماعات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في كانون الأول/ ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.



وفي أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على "المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".



وقال غريفيث إن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازا مهما، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلا.



وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.



رام الله - دنيا الوطنوصلت دفعة جديدة من الأسرى المحررين الموالين للحكومة اليمنية، صباح اليوم الجمعة، الى مطار عدن، وذلك استكمالا لصفقة التبادل التي جرى تنفيذها بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.