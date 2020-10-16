الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ8 ملايين إصابة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، حاجز الـ8 ملايين إصابة مسجلة بفيروس (كورونا) المستجد، حيث رصدت أكبر ارتفاع يومي للحالات منذ يوم 31 تموز/ يوليو.



وقد أظهر إحصاء لوكالة (رويترز)، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة تخطى 8 ملايين بعدما قفز بواقع مليون حالة خلال أقل من شهر، بينما تشهد البلاد زيادة كبيرة جديدة مع بدء انخفاض درجات الحرارة.



وأشارت الوكالة إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 217 ألف حالة منذ بدء الجائحة.



وفي هذا السياق أفادت صحيفة (واشنطن بوست) بأن البلاد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بالفيروس ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ 31 تموز/ يوليو.



وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.



ومع ذلك أكد الرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة 2020 ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، أنه لن يعلن حالة إغلاق جديدة في البلاد على الرغم من مؤشرات انتشار التفشي، متوقعا أن الولايات المتحدة ستحصل على لقاح جاهز ضد الفيروس حتى نهاية العام الراهن.