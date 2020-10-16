دولي

الصحة الهندية: عدد الاصابات بفيروس (كورونا) يتجاوز سبعة ملايين

الصحة الهندية: عدد الاصابات بفيروس (كورونا) يتجاوز سبعة ملايين
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بواقع 63371 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 7.37 مليون إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 63371 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7.37 مليون، اليوم الجمعة، كما تم تسجيل 895 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 112161"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتجاوزت الهند حاجز السبعة ملايين إصابة يوم الأحد، بعدما أضافت مليون حالة في 13 يوما فقط.

وسجلت في الهند ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، التي تجاوز فيها الرقم ثمانية ملايين إصابة.

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