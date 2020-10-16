دولي

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بـ(كورونا) لأكثر من 300 ألف والوفيات 2127

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بـ(كورونا) لأكثر من 300 ألف والوفيات 2127
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد الى 300201 إصابة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وأشارت الوزارة الاسرائيلية، إلى أن عدد الوفيات بالفيروس، ارتفع الى 2127 حالة.

في السياق ذاته، أفادت الصحيفة ذاتها، بوفاة نائب رئيس الشاباك السابق يتسحاك ايلان (64 عاما) جراء إصابته بفيروس (كورونا).

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