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خلافات داخل السودان حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل

خلافات داخل السودان حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن هناك خلافات داخل السودان، حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشق المدني بالحكومة السودانية يعارض التطبيع مع اسرائيل، فيما يؤيده الشق العسكري.

وكانت الادارة الامريكية، قد أمهلت الحكومة السودانية 24 ساعة للموافقة على التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

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