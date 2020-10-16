(معاريف): محادثات تجري بين إسرائيل وقطر للتوصل لتهدئة طويلة الامد بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن هناك محاولة للتوصل الى تهدئة طويلة الامد في قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك محادثات تجري بين إسرائيل وقطر؛ من أجل التوصل الى تهدئة طويلة الامد في القطاع.



وقالت الصحيفة: "محادثات واجتماعات جرت خلال الأسابيع الأخيرة بين ممثلين عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ومسؤولين قطريين، من أجل بلورة خطة شاملة لتحويل أموال قطرية وإقامة مشاريع لتخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة".



ويشار إلى أنه جرى التوصل لاتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، قبل نحو شهر، برعاية من السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعد جولة من التوتر التي شهدها القطاع.