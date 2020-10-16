حكومة الاحتلال توافق على بناء 1511 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

وافق المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، أمس الخميس، على مخططات لبناء 1511 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه الذي عقد أمس الخميس، خطط الموافقة المبدئية لـ 1717 وحدة سكنية.



وكان المجلس وافق على بناء 2166 وحدة استيطانية أخرى أول أمس الأربعاء، بالضفة الغربية.