طالع أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.39 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.97 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 4.78 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.39 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.97 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 4.78 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
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