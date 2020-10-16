طالع أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي مقابل: 3.39 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل: 3.97 شيكل.



الدينار الأردني مقابل: 4.78 شيكل.



الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.