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تعرف على الحالة الجوية في فلسطين خلال الايام المقبلة

تعرف على الحالة الجوية في فلسطين خلال الايام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الجمعة، خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/10/17: يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/10/18: يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2020/10/19: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-14 26-16 27-17 بيت لحم 25-14 26-16 27-17
رام الله والبيرة 24-13 25-15 26-16 طولكرم 28-17 29-18 30-19
نابلس 26-15 27-17 28-18 قلقيلية 28-17 29-18 30-19
جنين 29-16 30-18 31-19 سلفيت 25-14 26-16 27-17
طوباس 30-17 31-19 32-20 روابي 26-15 27-17 28-18
الخليل 24-13 25-15 26-16 غزه 27-18 28-19 29-20
أريحا 36-22 37-23 38-24 خانيونس 27-18 28-19 29-20
الأغوار الشمالية 34-20 35-21 36-22 رفح 28-17 29-18 30-19

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