"الاقتصاد" بغزة: سنشهد الأيام المقبلة انخفاضاً بسعر الطماطم والعودة لوضعه الطبيعي





وأضاف المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح أبو موسى، في تصريحات صحفية: إنه خلال الأيام القادمة، سنشهد انخفاضاً في سعر الطماطم والعودة لوضعه الطبيعي مع اقتراب إنتاج "بندورة" الحمامات.



وتابع: أن أسعار باقي الخضروات مستقرة وتتابع الوزارة منذ بداية اعلان فرض التجوال بالتنسيق مع وزارة الزراعية وجميع الوزارة ذات العلاقة ويتم العمل بطواقم تفتيش ميدانية صباحاً ومساءً مع مباحث التموين لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين.



وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، بغزة: إنه "وصلتنا الكثير من شكاوي المواطنين من خلال رقم الوزارة المجاني (1800112233) ولازالت تردنا بشكل يومي وتتوجه الطواقم التفتيشية بالوزارة لمعالجتها وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين".



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد بغزة، إن ارتفاع أسعار الطماطم "البندورة" هذه الأيام هو ظاهرة طبيعية بسبب انتهاء موسمها.