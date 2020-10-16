شؤون فلسطينية

22 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة و25 بمحافظة رفح خلال 24 ساعة الماضية

22 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة و25 بمحافظة رفح خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم الجمعة، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.

وكانت اللجنة قررت فتح جميع المناطق المغلقة في المحافظة، باستثناء منطقة التركمان، مع التأكيد على العودة للحركة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

في السياق، أعلنت لجنة الطوارئ الكبرى بمحافظة رفح، تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة، 22 من هذه الإصابات من عائلة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح أمس الخميس، تسجيل 81 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب تعافي 80 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

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