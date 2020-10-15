عاجل

  • محافظة غزة: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية

  • محافظة غزة: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

رياض منصور يستعرض استغلال إسرائيل وباء (كورونا) للمضي قدماً بالضم والاستيطان

رياض منصور يستعرض استغلال إسرائيل وباء (كورونا) للمضي قدماً بالضم والاستيطان
رياض منصور يتوسط عدداً من مندوبي الدول في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استغلال الوباء والمضي قدما بمخططاتها الاستيطانية والضم وترسيخ احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ونوه منصور إلى أن "تعليق" إسرائيل خطط الضم الخاصة بها لا يعني أنها تنوي الالتزام بالقانون الدولي لأنها تواصل متابعة جميع الإجراءات الهادفة إلى استعمار وضم الأراضي الفلسطينية بشكل يومي مع توسيع المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وتهجير الأسر الفلسطينية بشكل قسري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 5000 وحدة استيطانية أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في مناطق تقع بشكل أساسي في عمق الضفة الغربية.  إضافة إلى مواصلتها سياسة الاعتقال الإداري غير الإنسانية، حيث تواصل اعتقال ما لا يقل عن 350 فلسطينيًا إداريًا من بين ما يقرب من 5000 سجين، رغم دعوات الحكومات ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الأخرى إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو إدانتهم.

ولفت إلى الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين من خلال هدم المنازل والإخلاء القسري والغارات العسكرية وغيرها من الجرائم، إضافة إلى قيامها بحماية ومساعدة المستوطنين المسلحين والمتطرفين في تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تدمير الممتلكات الفلسطينية والتخريب واقتلاع الأشجار والاعتداء المباشر على المدنيين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفيما يتعلق بالحالة في قطاع غزة، شدد منصور على خطورة الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المزرية هناك بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دام 13 عاما والذي تسبب في حرمان شديد وجوع وبؤس لسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، منوها إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في غزة بنسبة 84%، ما يضاعف الصعوبات والمخاوف التي يواجهها الشعب الفلسطيني، الذي يمنعه الاحتلال من الوصول إلى الأدوات والقدرات الدولية للتعامل مع التحديات والعواقب التي يفرضها الوباء.

وأكد منصور أن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني هي النتيجة المباشرة لانعدام المساءلة عن الاحتلال الذي عمل على توسيع سيطرته على الأرض يوما بعد يوم على مدار الـ 53 عاما الماضية.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى مساءلة السلطة القائمة بالاحتلال، بدلا من مكافأة سلوكها الخطير بالصمت وتجاهل الألم والمعاناة اللذين يعاني منهما الأشخاص الذين يعيشون تحت حكمها العسكري.

أخبار ذات صلة

صور.. &#34;دائرة شؤون اللاجئين&#34; تكرم أوائل الثانوية الأزهرية

صور.. "دائرة شؤون اللاجئين" تكرم أوائل الثانوية الأزهرية

جنين: الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف وتغلق قاعة أفراح

جنين: الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف وتغلق قاعة أفراح

لجنة الطوارئ بغزة تقرر فتح جميع المناطق المغلقة باستثناء منطقة واحدة

لجنة الطوارئ بغزة تقرر فتح جميع المناطق المغلقة باستثناء منطقة واحدة

بلدية غزة تُصدر قراراً جديداً بشأن الأكشاك والاستراحات على الكورنيش

بلدية غزة تُصدر قراراً جديداً بشأن الأكشاك والاستراحات على الكورنيش

حنا عيسى يشيد بإنجازات الصين &#34;العظيمة&#34; في محاربة (كورونا) والفقر

حنا عيسى يشيد بإنجازات الصين "العظيمة" في محاربة (كورونا) والفقر

الهرفي يبحث مع مسؤول بالخارجية الفرنسية عدة مواضيع مهمة

الهرفي يبحث مع مسؤول بالخارجية الفرنسية عدة مواضيع مهمة

لصالح محميات طبيعية.. الاحتلال يستولي على 11 ألف دونم بالأغوار

لصالح محميات طبيعية.. الاحتلال يستولي على 11 ألف دونم بالأغوار

تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

صور.. &#34;دائرة شؤون اللاجئين&#34; تكرم أوائل الثانوية الأزهرية

صور.. "دائرة شؤون اللاجئين" تكرم أوائل الثانوية الأزهرية

رياض منصور يستعرض استغلال إسرائيل وباء (كورونا) للمضي قدماً بالضم والاستيطان

رياض منصور يستعرض استغلال إسرائيل وباء (كورونا) للمضي قدماً بالضم والاستيطان

جنين: الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف وتغلق قاعة أفراح

جنين: الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف وتغلق قاعة أفراح

حنا عيسى يشيد بإنجازات الصين &#34;العظيمة&#34; في محاربة (كورونا) والفقر

حنا عيسى يشيد بإنجازات الصين "العظيمة" في محاربة (كورونا) والفقر

الهرفي يبحث مع مسؤول بالخارجية الفرنسية عدة مواضيع مهمة

الهرفي يبحث مع مسؤول بالخارجية الفرنسية عدة مواضيع مهمة

لصالح محميات طبيعية.. الاحتلال يستولي على 11 ألف دونم بالأغوار

لصالح محميات طبيعية.. الاحتلال يستولي على 11 ألف دونم بالأغوار

تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني يعرض إمكانية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية

الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني يعرض إمكانية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية

منوعات

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: &#34;مش شبهك خالص&#34;

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: "مش شبهك خالص"

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ&#34;محمود ياسين&#34;: دعواتكم لرانيا وشهيرة

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ"محمود ياسين": دعواتكم لرانيا وشهيرة

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:&#34;مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام&#34;

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:"مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام"

شاهد: هل تتذكرون &#34;خيرو&#34; بـ&#34;أحلام ابو الهنا&#34;؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: هل تتذكرون "خيرو" بـ"أحلام ابو الهنا"؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب &#34;مقاطع فيديو&#34;

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب "مقاطع فيديو"

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

عربي

السيسي يُوافق على إلغاء جميع العبارات المائية واستبدالها بجسور خرسانية

السيسي يُوافق على إلغاء جميع العبارات المائية واستبدالها بجسور خرسانية

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصادر سودانية تنفي الموافقة على التطبيع مع إسرائيل

مصادر سودانية تنفي الموافقة على التطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوقع المزيد من الاتفاقيات مع الإمارات الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوقع المزيد من الاتفاقيات مع الإمارات الأسبوع المقبل