جنين: الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف وتغلق قاعة أفراح





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفلات زفاف في محافظة جنين، تحركت قوة من الشرطة، تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامتها، وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها، كما أغلقت قاعة أفراح حسب الأصول.





وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، وسبل الوقاية حفاظاً على سلامتهم.

رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة، خلال الساعات القليلة الماضية، حفلي زفاف، وأغلقت قاعة للأفراح، وذلك لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات، وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس (كورونا).