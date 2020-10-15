لجنة الطوارئ بغزة تقرر فتح جميع المناطق المغلقة باستثناء منطقة واحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قررت لجنة الطوارئ العليا، بمحافظة غزة، فتح جميع المناطق المغلقة في المحافظة، باستثناء منطقة التركمان، مع التأكيد على العودة للحركة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.



وفي وقت سابق، أصدرت بلدية غزة، قراراً جديداً، بخصوص إعادة فتح الأكشاك والاستراحات على طول كورنيش غزة.



وقالت البلدية: إنه تقرر إعادة فتح الأكشاك والاستراحات على طول كورنيش غزة، من دوار 17 وحتى نهاية نفوذ مدينة غزة جنوباً، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى السادسة مساءً، بدءاً من يوم غد الجمعة.