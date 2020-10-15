بلدية غزة تُصدر قراراً جديداً بشأن الأكشاك والاستراحات على الكورنيش
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قراراً جديداً، بخصوص إعادة فتح الأكشاك والاستراحات على طول كورنيش غزة.
أصدرت بلدية غزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قراراً جديداً، بخصوص إعادة فتح الأكشاك والاستراحات على طول كورنيش غزة.
وقالت في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): إنه تقرر إعادة فتح الأكشاك والاستراحات على طول كورنيش غزة، من دوار 17 وحتى نهاية نفوذ مدينة غزة جنوباً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بدءاً من يوم غد الجمعة.
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