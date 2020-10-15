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شؤون فلسطينية

حنا عيسى يشيد بإنجازات الصين "العظيمة" في محاربة (كورونا) والفقر

حنا عيسى يشيد بإنجازات الصين "العظيمة" في محاربة (كورونا) والفقر
حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نائب المفوض العام للعلاقات العربية والصين فيها، حنا عيسى، اليوم الأربعاء: إن الصين حققت إنجازات عظيمة في محاربة مرض فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19)، والفقر داخل البلاد. 

وذكر عيسى على هامش مشاركته في ندوة سياسية مع الحزب الشيوعي الصيني و50 آخرين من حول العالم عبر الإنترنت لوكالة أنباء (شينخوا) أن "الصين حظيت في تحجيم انتشار فيروس (كورونا) بالكثير من الإعجاب من دول العالم بأسره". 

وأضاف "أن الحكومة الصينية بكافة منظومتها، تمكنت من محاصرة خريطة الفيروس من خلال نظامها الصحي وإجراءاتها الصارمة، التي فرضتها لمواجهة المرض". 

وأشاد بالتزام الشعب الصيني الجاد بتعليمات الصحة الوقائية حتى تمكنت بكين من الانتصار على الفيروس، وتفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبية، شهدت إصابات وحالات وفاة بأعداد كبيرة. 

وأثنى عيسى، على قيام الصين بتزويد منظمة الصحة العالمية بجميع المعلومات الصحية والعلمية لمرض (كورونا) منذ اللحظة الأولى في إيمان منها بخطورته على البشرية جمعاء ووجوب مواجهته بالتعاون بين الدول العالم. 

وأشار إلى تبرع الصين بملايين الدولارات للمنظمة العالمية دعما لجهودها في مكافحة المرض، كما أرسلت وفودا طبية ومعدات ومستلزمات طبية لأكثر من 130 دولة حول العالم، بما فيها فلسطين، ما لاقى ترحيبا رسميا وشعبيا بتلك الخطوة. 

وسبق أن تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في أبريل الماضي شحنتي مساعدات طبية من الحكومة الصينية وشركة (علي بابا) الصينية لمواجهة خطر تفشي (كورونا)، تضمنتا شرائح فحص ومواد ومحاليل طبية وملابس ونظارات واقية وأقنعة تستخدمها الطواقم الطبية خلال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض. 

كما زار وفد طبي صيني الضفة الغربية في يونيو الماضي لمدة أسبوع، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين وعاملين في الحقل الطبي الفلسطيني بهدف تعزيز قدرتهم لمكافحة فيروس (كورونا). 

إلى ذلك، قال عيسى: إن "الصين حققت إنجازات عظيمة على مدى ثلاثين عاما من سياسة الإصلاح والانفتاح، إذ تمكنت من تخليص أكثر من سبعمائة مليون صيني من الفقر وأصبح الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم". 

وأضاف أن "نجاح الصين في الحد من الفقر ارتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي القوي للبلاد خلال 40 عاما من الإصلاح والانفتاح، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي". 

واعتبر أن بكين أحدثت "انقلابا جوهريا في مفهوم التنمية في كل مناحي الحياة، وتمكنت من تحقيق إنجازات هائلة في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتجارة الخارجية والحد من الفقر والتعليم وتنمية الموارد البشرية وبناء قدرات الإدارة السياسية". 

ودعا عيسى، جميع الدول التي تعاني من الفقر، خاصة العربية إلى دراسة التجربة الصينية في التطور والنمو وبناء الإنسان والاقتصاد. 

وختم القيادي في فتح، بالتأكيد على عمق العلاقة الفلسطينية الصينية، ممثلة بالحزب الشيوعي الصيني وحركة (فتح)، والتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. 

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