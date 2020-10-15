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دولي

شبكة أمريكية: الحكومة السودانية مُنعقدة لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

شبكة أمريكية: الحكومة السودانية مُنعقدة لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدران حكوميان سودانيان رفيعا المستوى، الخميس، أن مجلس الوزراء السوداني، يجتمع حاليًا لتقرير ما إذا كان سيتم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد أن قدمت الولايات المتحدة مهلة 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق.

وفقًا لمصدري الحكومة السودانية، منحت واشنطن الخرطوم 24 ساعة للاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، اعتبارًا من يوم الأربعاء، مقابل صفقة من شأنها تخفيف الديون، وربما إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضافت المصادر أن الاجتماع مستمر منذ عدة ساعات، بحسب شبكة (سي إن إن).

يشار إلى أن (كنيست) الإسرائيلي، كان قد صادق على معاهدة السلام المُوقعة بين إسرائيل والإمارات في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وجاء التصويت لصالح الاتفاق بأغلبية كبيرة، مُترجمة في 80 صوتًا مؤيدًا لها مقابل 13 رافضًا.

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