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الأمن المغربي يُكذّب إعلام الاحتلال بخصوص ترحيل إسرائيليين

الأمن المغربي يُكذّب إعلام الاحتلال بخصوص ترحيل إسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر أمني مغربي، أن المواطنين الإسرائيليين أفيتان غولان وموشيهبايت عادة، موجودان في البلاد، لمحاكمتها في قضية "شبكة تجنيس إسرائيليين بالجنسية المغربية".

ونقلت صحيفة (هسبريس) عن مصدر أمني مطلع قوله: إن التقارير التي تحدثت عن ترحيل غولان وعادة إلى إسرائيل عبر العاصمة الإسبانية مدريد، بدعوى عدم وجود قنوات مباشرة للتسليم بين المغرب وإسرائيل، "مجرد إشاعات، تجافي الحقيقة وتناقض الواقع".

وأضاف: أن "المواطنين الإسرائيليين اللذين حامت حولهما هذه الإشاعة، يوجدان حالياً رهن الاعتقال بالمغرب، ويحاكمان بموجب التشريع المغربي، من أجل الأفعال الإجرامية التي اقترفاها بالمملكة، في إطار شبكة تزوير سندات الهوية الوطنية، بغرض الحصول على الجنسية المغربية".

وكانت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والمغربية، أشارت إلى أن غولان وعادة، قد تم تسليمهما إلى إسرائيل في إطار "صفقة سرية مع المغرب".

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