شؤون فلسطينية

تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية، إلى 6480، و269 حالة وفاة، وفق تقرير للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، إلى مغادرة ثلاث دفعات جديدة من الطلبة والمواطنين إلى كل من الدوحة، والقاهرة، ودبي، للالتحاق بدراستهم وأسرهم وأعمالهم، ووصول الدفعة الأخيرة من الأحباب العالقين في إسطنبول لأرض الوطن.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل عشر إصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس (كورونا) في كل من اوهايو، وفلوريدا، وميتشيغن.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بصفوف جاليتنا في أميركا إلى 3897، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد حالات الوفاة 79 حالة.

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