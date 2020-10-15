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السيسي يُكرم ضابطًا فلسطينيًا في كلية الشرطة بمصر

السيسي يُكرم ضابطًا فلسطينيًا في كلية الشرطة بمصر
رام الله - دنيا الوطن
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتكريم الطالب الفلسطيني، إياد خالد محمود مسيمي (ملازم تحت الاختبار) لحصوله على المركز الأول في كلية الشرطة على مستوى الطلاب الوافدين إلى مصر.

ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فقد قدم الطلاب الخريجون العديد من المهارات الفنية والهندسية ومهارات قتالية فائقة في التعامل مع الخارجين على القانون، وأبرز التدريبات التي تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية، وتسلق المباني المرتفعة، وتخطي الحواجز لمسافات طويلة، وتخطي النيران، وشاركت الشرطة النسائية في العروض.       

وتوجه سفير دولة فلسطين بمصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، بالتهنئة للطالب إياد مسيمي؛ لتفوقه الأكاديمي اللافت، متمنياً له التميز في مسيرته.

كما وجه السفير اللوح، الشكر باسم دولة فلسطين، رئيساً وحكومة وشعباً، لمصر والرئيس المصري على الرعاية والحرص الدائم على استضافة وتدريب وتطوير الكوادر العلمية والشرطية والأمنية الفلسطينية.

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