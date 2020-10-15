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السيسي يُوافق على إلغاء جميع العبارات المائية واستبدالها بجسور خرسانية

السيسي يُوافق على إلغاء جميع العبارات المائية واستبدالها بجسور خرسانية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إلغاء جميع العبارات في القرى، واستبدالها بالجسور الخرسانية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، عقب اجتماعه برئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الرئيس المصري وافق على مقترح وزارة النقل، بشأن إنشاء جسور خرسانية على المجاري المائية بديلة للعبارات، مع إلغاء جميع العبارات.

وأوضح الوزير، أن الجسور ستنفذ أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020/ 2021، بحيث يتم إنشاء 15 جسراً بتكلفة تقدر بـ 1.5 مليار جنيه، على أن يكون كل جسر عبارة عن مسربين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.

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