شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة

الاحتلال يصادق على بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب المصادر الإعلامية الإسرائيلية، فإن هذه الخطة التي تم المصادقة عليها من قبل ما يسمى "مجلس التخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية" للاحتلال، تأتي استكمالًا للمخطط الذي أعلن عنه أمس بـ 2166 وحدة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية.

ويعتبر هذا هو أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء، وكان من المفترض أن يتم المصادقة على المخطط مسبقاً، وفق موقع صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقال مجلس مستوطنات "يشع"، إن جهودا بذلت من قبل قادة المستوطنين دفعت لاستئناف البناء مجددًا، مشددًا على ضرورة عدم استخدام البناء في المستوطنات كورقة مساومة في أي اتفاقيات سلام، كما يزعم.

وأمس الأربعاء صادق ذات المجلس على بناء 2166 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

وقبل أيام صادقت سلطات الاحتلال، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "تسور هداسا" المقامة على أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وتشمل المصادقة بناء 500 وحدة استيطانية في مستعمرة "تسور هداسا" على حساب أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين.

وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة موزعة على عدة مستوطنات من بينها " عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير".

كما سيتم بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" القريبة من القدس المحتلة و625 وحدة في مستوطنة "عالي".

فيما سيتم المصادقة على بناء 560 وحدة في مستوطنة "جيلو" في القدس المحتلة، و286 في مستوطنة "هار برخا"، و181 في مستوطنة "عيناف"، و120 في مستوطنة "كيدم".

ويستغل الاحتلال الوضع الراهن بفعل جائحة (كورونا)، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم إخطارات إخلاء وترحيل.

وبدأ الاحتلال تنفيذ سياسة بناء وتوسيع المستوطنات منذ عام 1967، ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن على الأراضي المسلوبة في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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