وزير الثقافة يُصدر بياناً بشأن الحملة الإسرائيلية ضد الفنان محمد عساف





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حملة الاحتلال للمساس بالفنان عساف، تأتي ضمن مساعيه وحربه ضد الفن والثقافة الفلسطينية.





وأكد أن التحريض الذي يقوم به الاحتلال، ضد عساف، إنما هو ضد الثقافة الوطنية الفلسطينية الملتزمة، التي تعرف واجبها في الدفاع عن حقوق شعبنا، وهو يصب في خانة العدوان والاستهداف اليومي لكل ما هو فلسطيني.



وقال أبو سيف: إن الأغنية الفلسطينية، التي يقدمها محمد عساف طوال مشواره الفني، شكلت وتشكل إضافة جديدة للأغنية العربية والإنسانية المناهضة للقبح، والمنتصر للجمال وللقيم وللمثل العليا الباحثة عن الحرية وانعتاق الإنسان والشعوب من الظلم والاستعباد.





وشدد على أن هذه الحملة والتحريض ضد الفن الفلسطيني، ونجم من نجوم فلسطين، الذين يحملون بحناجرهم وبأقلامهم إلى العالم صوت وحكاية شعبنا، الرازح تحت بؤس وبطش الاحتلال، لن ينجح بتقويض الرسالة الخالدة للفنان الفلسطيني، ونضاله من أجل خلاص وحرية شعبنا، الذي يكافح لبناء المستقبل المشرق على أرض وطنه، للحياة الأفضل والأجمل للأجيال.

رام الله - دنيا الوطناستنكر وزير الثقافة، د. عاطف أبو سيف، اليوم الخميس، الحملة الإسرائيلية، ضد الفنان محمد عساف.