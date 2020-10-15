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"الصحة" بغزة: رصد 1600 مخالط بـ 48 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: رصد 1600 مخالط بـ 48 ساعة الماضية
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قال د.معتصم صلاح، مسؤول مراكز الحجر الصحي في وزارة الصحة بغزة، أنه من 25 آب/أغسطس، تم تسجيل 21866 مخالطاً، طبق عليهم الحجر المنزلي، تبقى منهم 9100 مخالط حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): أن 52 % من المصابين هم من فئة المخالطين، و26% من المخالطين، تم تمديد الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اضافية، بسبب ظهور إصابات جديدة.

وشدد صلاح على أن إجمالي المصابين بفيروس (كورونا)، الذين تحولوا من فئة مخالط إلى مصاب بلغ 2270 مصاباً، مضيفاً أن فرق التقصي والاستجابة السريع، رصدت 1600 مخالط خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفيما يتعلق بملف الحجر الصحي، قال صلاح: إن الحجر الصحي الإلزامي مثّل العنوان الأهم والأمثل ضمن جهود مواجهة جائحة (كورونا) في القطاع.

وأضاف: أن الحجر الصحي استهدف كافة العائدين من الخارج، والعزل يطبق على من ثبتت إصابته بفيروس (كورونا) وفق إجراءات وبروتوكولات صحية.

وشدّد على أن إنهاء الحجر للعائدين من الخارج يتم بعد انقضاء 21 يوماً، يجري خلالها فحصين مخبريين في اليوم الخامس واليوم 19.

وقال صلاح: إن مدة عزل المصابين في مراكز العزل 14 يوماً، مالم تظهر عليهم أعراض، فيتم تحويلهم الى مستشفى الأوروبي والمستشفى التركي .

وشدد مسؤول مراكز الحجر الصحي في وزارة الصحة بغزة، على أنه منذ آذار/مارس الماضي، تعاملت وزارة الصحة مع 16 ألف مستضاف، في مراكز الحجر والعزل الصحي.

وقال: حاليا هناك 2133 شخصاً يتلقون الرعاية والخدمة الصحية في مراكز العزل والحجر الصحي، مشيراً إنه منذ بداية تسجيل الحالات داخل قطاع غزة، تم التعامل مع 4366 إصابة.

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